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Haberler Altay Şimdi de heykel krizi!

Şimdi de heykel krizi!

’nda söz sahibi olmak isteyen ile arasında gerginlik sürüyor

Şimdi de heykel krizi!

4.6.2021

YENİ sezonda İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek Altay ile 1. Lig'de yer alacak Altınordu arasında yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nda söz sahibi olmak için yaşanan gerginlik devam ediyor.

Geçen hafta İstanbul'daki TFF 1. Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelen iki İzmir ekibinden Altay'ın 1-0'lık galibiyetle adını Süper Lig'e yazdırmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Alsancak Stadı Altay'ındır" tezahüratları yaparken, Altınordu yönetimi, "İzmir Alsancak Stadı" vurgusunu ön plana çıkardı.

Son olarak Altaylı taraftarlar şampiyonluk sonrası stadın çatısına dev bir Altay bayrağı asarken, Altaylı bazı fanatiklerin şampiyonluk kutlamalarında Alsancak'taki Sait Altınordu Heykeli'ne zarar verdiği iddia edildi. Heykelin üzerinde yer alan Altınordu armasının meşale yakılarak kullanılmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Arma daha sonra Altınordu tarafından yenilendi.

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