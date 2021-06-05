Kral tahtını bırakmadı

Altay'ın 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Marco Paixao, TFF 1. Lig'de son üç sezonda krallık tacını takarak takımının Süper Lig yürüyüşünde büyük pay sahibi oldu. Ligde normal sezonda 22 kez fileleri havalandırarak 3. kez krallık sevincini yaşayan 36 yaşındaki futbolcu Play-Off'ta da 3 kez fileleri sarsarak bu sezonu toplam 25 golle bitirdi. Altay'a adım attığı 2018/2019 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak lig rekorunu kıran yıldız futbolcu 2019/2020 sezonunda da 22 gol kaydederek aynı başarıyı elde etmişti.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Paixao, bu başarısıyla beraber TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez gol kralı olan tek futbolcu oldu. Tecrübeli golcü kuşkusuz kariyerinin en anlamlı golünü ise Altınordu ile oynanan final mücadelesinde kaydetti. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında yakın mesafeden bir topu direkten döndükten sonra 89. dakikada fileleri sarsan oyuncu sezonun en önemli golünü kaydetti.

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Altay formasıyla TFF 1. Lig'de 105 maça çıkan yıldız oyuncu, 77 gol, 10 asistlik performans sergileyerek lige damgasını vurdu. Portekizli futbolcuyu bu sezon 19 golle Giresunspor'dan Balde ve 14'er golle Adanaspor'dan Ozegovic ile Tuzlaspor'dan Thuram takip etti. Kulübü ile 1 yıllık daha kontratı bulunan yıldız ismin Süper Lig çatısı altında nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden çok merak ediliyor.

PAİXAO VAR SORUN YOK

Altay'ın Portekizli golcüsü son üç sezondur takımına büyük katkı sağlarken, taraftarların da sevgilisi oldu. Bu sezon Play-Off finalleri dahil toplam 36 maçta süre alan yıldız isim, 32 kez ilk 11'de şans buldu ve toplamda 2857 dakika süre aldı. Bu süreçte sadece iki kez sarı kart gören tecrübeli oyuncu kariyerinde ise toplam 299 randevuda 151 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.