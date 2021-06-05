Şampiyonluk ruhunda var

Futbolculuğu döneminde attığı gollerle rakiplerin korkulu rüyası haline gelen Mert Nobre, Türkiye'de kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiriyor. TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine iki hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli'nin yardımcılığını üstlenen Nobre, Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Futbolculuğu döneminde 3 kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 40 yaşındaki teknik adam, Hatay ve Altay ile de antrenör olarak başarıyı tekrarladı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Futbolculuğunda 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkan Mert Nobre, geçen sezon da Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Antrenörlük kariyerinde üst üste ikinci kez Süper Lig'e çıkan Mert Nobre, Altınordu ile oynanan final maçının son düdüğü ile birlikte teknik direktör Mustafa Denizli ile kucaklaştı. Büyük bir sevinç yaşayan Nobre, "Hatayspor'dan sonra Altay'la yaşadığım şampiyonluk beni çok mutlu etti. Ancak bu şampiyonluğun yeri benim için bambaşka oldu" dedi.



NOBRE ARTIK BİZDEN BİRİ

BREZİLYA doğumlu 40 yaşındaki Nobre bizden biri oldu. Brezilya'da Vila Nova altyapısında yetişen ve Iraty'de profesyonel olan Nobre, ülkesinde Parana ve Cruzeiro ekiplerinde forma giydi. Nobre, Türkiye macerasına ise Brezilya sezonunun bitmesiyle 2004 yılında başladı. 2003-04 sezonu devre arasında Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Nobre, burada 2.5 yıl forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer oldu.

TÜRK VATANDAŞI OLDU

5 yıllık başarılı dönem geçiren Nobre, 2006'da Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek amacıyla Türk vatandaşlığına geçerek Mert ismini aldı. Ancak ay-yıldızlı ekipte forma giyemeyen Nobre, Beşiktaş'ın ardından Mersin İY, Kayserispor, Wil 1900, Erzurumspor ve G.Birliği formalarını da terletti. Nobre, F.Bahçe ile iki Süper Lig, Beşiktaş ile de 1 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.