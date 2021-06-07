Altay’ın güney harekatı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Altay, dış transferde yıldız avını sürdürüyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminde Süper Lig'de de söz sahibi olmak isteyen İzmir ekibi dış transferde Güney seferini başlattı. 1 numaralı mevkiye mutlak bir transfer yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, Antalyaspor'un file bekçisi Ruud Boffin'e talip oldu. Kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi süren yıldız eldiven için devreye giren Altaylı kurmaylar, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. 33 yaşındaki file bekçisine menajeri kanalıyla ulaşan siyah-beyazlılar, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı.

ANTALYASPOR BÜYÜK KRİZDE

KARİYERİNE İzmir'de devam etmeye sıcak bakan Boffin'in maddi kriz yaşayan kulübünden alacaklarına karşılık serbest kalabileceği iddia edildi. Boffin'in yanı sıra Altay, Antalyaspor'dan kiraladıkları orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'un da bonservisini almak istiyor. İsviçre doğumlu olan ve Zürich altyapısından yetiştikten sonra Grasshoppers'ta da forma giyen 24 yaşındaki Harun bu sezon İzmir'de 9 maçta forma giydi. Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli'nin Harun ile ilgili olumlu bir rapor verdiği henüz çok genç olması nedeniyle yönetime bonservisinin alınması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.



TAŞPINAR'DAN YÖNETİME DESTEK

ALTAY'DA 21-28 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul öncesi kulislerde Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na rakip çıkacağı konuşulurken, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, yönetime tam destek verdi. Taşpınar, "Başkan ve yönetimin göreve devam etmesi gerekiyor. Başka bir ismin başkan adaylığı söz konusu değil" dedi. Ahmet Taşpınar, başka bir adayın çıkmasına durumuna da divan kurulu olarak müsaade etmeyeceklerini söyledi.



YÖNETİM-DENİZLİ ZİRVESİ BUGÜN

İZMİR ekibini Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli ile Başkan Özgür Ekmekçioğlu bugün İzmir'de bir araya gelecek. Bir süredir İstanbul'da bulunan Denizli, sabah saatlerinde İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturacak. Yönetimin, sözleşmesi sona eren Denizli'yi takımın başında tutmak istediği öğrenilirken, 71 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının da teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi. Mustafa Denizli ve Ekmekçioğlu ayrıca iç ve dış transferi de masaya yatırarak yol haritasını çizecek. Denizli, Play-Off'lar da dahil olmak üzere takımın başında çıktığı 5 maçı da kazanarak 18 yıl aradan sonra Altay'ı Süper Lig'e çıkardı.



SÜPER LİG'DE 224 MAÇ

BELÇİKALI file bekçisi Spor Toto Süper Lig'de Eskişehir ve Antalya formalarıyla tam 224 maça çıktı. Bu maçlarda 329 gol yiyen Boffin, kalesini 58 karşılaşmada ise gole kapattı. Boffin, Eskişehir ile 1. Lig'de 32 maça çıkarken, Göztepe'ye karşı 2016-2017 sezonunda Play-Off Finali'ni kaybetmişti.



DOKUZ YILDIR TÜRKİYE'DE

BELÇİKALI Ruud Boffin, Belçika'da Genk, Hollanda'da PSV Eindhoven, Venlo ve Maastricht, İngiltere'de West Ham'da iki sezon forma giydikten sonra 2012'de Eskişehir'e transfer oldu. 5 sezon Es-Es kalesini koruyan Boffin, son 4 yılını ise Antalya'da geçirdi.

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