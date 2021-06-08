Mert Miraç’a olumlu rapor

Altay'ın geçen sezon 3. Lig'de Yomraspor'da kiralık olarak forma giyen genç sol kanat Mert Miraç Altıntaş'ı takibe aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların scout ekibi tarafından izlenen ve bonservisi Hekimoğlu Trabzon'da olan 19 yaşındaki futbolcu konusunda yönetime olumlu rapor verildi. Hekimoğlu Trabzon'da profesyonel olan Mert Miraç, geçen sezon Play- Off deneyimi yaşadığı Yomraspor'da 32 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarstı. Genç sol kanat oyuncusuyla Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.