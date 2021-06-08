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Haberler Altay Mert Miraç’a olumlu rapor

Mert Miraç’a olumlu rapor

Mert Miraç’a olumlu rapor

8.6.2021

Altay'ın geçen sezon 3. Lig'de Yomraspor'da kiralık olarak forma giyen genç sol kanat Mert Miraç Altıntaş'ı takibe aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların scout ekibi tarafından izlenen ve bonservisi Hekimoğlu Trabzon'da olan 19 yaşındaki futbolcu konusunda yönetime olumlu rapor verildi. Hekimoğlu Trabzon'da profesyonel olan Mert Miraç, geçen sezon Play- Off deneyimi yaşadığı Yomraspor'da 32 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarstı. Genç sol kanat oyuncusuyla Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

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