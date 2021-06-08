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Haberler Altay Mustafa Denizli ile yola devam

ile yola devam

Mustafa Denizli ile yola devam

8.6.2021

Altay yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli ile önümüzdeki sezon için prensip anlaşmasına vardı. Altay'a normal sezonun bitimine 2 maç kala gelen ve Play-Off'lardan takımı Süper Lig'e taşıyan Denizli'nin 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 71 yaşındaki teknik adamı ikna ettiği ve maddi konularda da büyük oranda anlaştığı öğrenildi. Denizli'nin sportif direktör olarak da kulüpte görev alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı önümüzdeki sezon da teknik direktör olarak takımın başında yer alacak.

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