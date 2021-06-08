Sol bekte yeni aday Thiago Pinto

Dış transferde aceleci davranmayan Altay'da yönetim, savunma takviyesine öncelik veriyor. Sağ bek için Linnes'e talip olan yönetim, son olarak Ankaragücü forması giyen sol bek Tiago Pinto'yu da listesine ekledi.

Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Pinto'nun sözleşmesini feshettiği belirtildi.



SON KARAR MUSTAFA DENİZLİ'NİN

Süper Lig'de 2015'ten bu yana 3 sezon Ankaraspor, son 3 sezon da Ankaragücü kulüplerinde görev alan 33 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerken, Portekiz basını Pinto'ya Portekiz ekibi FC Famalicao'nun da talip olduğunu yazdı. Altay yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli'nin onay vermesi halinde oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunacak.