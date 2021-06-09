Büyük Altay Obertan’ı alıyor

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Süper Lig'in yeni ekibi Altay, on numara transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Mustafa Denizli ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetim, on numara pozisyonu için Gabriel Obertan'ı listesine aldı.

Geçen sezonu Erzurumspor'da geçiren ve Doğu ekibi ile küme düşme sancısı yaşayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sona ermesi, Altay yönetiminin elini güçlendiriyor. Transferde titiz davranan Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun Erzurumspor BŞB'de çok iyi bir sezon geçiren Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcadığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE ARANILAN İSİM

Obertan, kulübü ile Süper Lig'den düşmesine rağmen Türkiye'de transfer döneminin en çok aranılan isimlerinin başında geliyor. Futbolcuya, Süper Lig'den Göztepe ve Adana Demirspor'un yanı sıra, 1. Lig ekibi Kocaelispor da talip oldu. Ancak Obertan'ın Süper Lig'i tercih edeceği ve kendisine en yakın şehrin İzmir olduğu öğrenildi. Piyasa değeri 400 bin Euro olan başarılı on numaranın maliyeti de kulübün politikasına uyuyor.

KARİYERİ PARLAK

PSG'de yetişen Obertan, Bordeaux, Lorient, Manchester United, Newcastle United, Wigan, Levski Sofya gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. Obertan, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta oynadı 2 gol atıp, 2 de asist kaydetti.

MARCO PAİXAO TAKIMDA KALACAK

TFF 1. Lig'de geçen sezon attığı gollerle Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan Marco Paixao ile ilgili karar çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli'den aldığı rapor doğrultusunda 36 yaşındaki gol kralı Portekizli futbolcusunu bir yıl daha takımda tutacak. 1. Lig'den Manisa FK ve Eyüpspor'un yanı sıra birçok kulübün transfer listesinde yer alan Paixao'nun Altay ile bir yıl daha kontratı bulunuyor. Paixao, son üç sezonda üst üste gol kralı olmuştu.

SÜPER LİG'DE GENÇLEŞECEK

Altay Başkanı Ekmekçioğlu kadro yapılanması ile ilgili transfer politikasını anlattı Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda kadroyu gençleştireceklerini açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında geçen sezon 1'inci Lig'de yaş ortalaması yüksek bir takımla mücadele ettiklerini hatırlatan 31 yaşındaki Başkan Ekmekçioğlu, bu duruma 40 yaşına basmaya hazırlanan İbrahim Öztürk'ü örnek göstererek, "İbrahim Öztürk sınırın üstünde olmasına rağmen yüksek performanslar gösterdi. Yıldız transfer politikası yerine daha dengeli, yetiştiriciliği ön plana çıkaran bir yapıda mücadele edeceğiz" diye konuştu.

UZUN VADEDE HEDEF AVRUPA

Göreve geldiklerinde ilk 7 senede hedefledikleri Süper Lig'e 5 yılda çıktıklarını dile getiren kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "İkinci 7 senede altyapı yatırımları ve Süper Lig'de kalıcı olmak, üçüncü 7 senede Avrupa'ya gitmek gibi hedeflerimiz var. Süper Lig'de iyi bir takım kurup, üst sıraları hedefleyeceğiz" diye konuştu. Bu arada 21 Haziran Pazartesi günü ilk genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği Altay'da Başkan Ekmekçioğlu yeniden aday olacak.

MUSTAFA DENİZLİ TEK YETKİLİ OLACAK

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile görüşerek yeniden kulüple prensip anlaşmasına varan 71 yaşındaki teknik direktör Mustafa Denizli, transferde tek yetkili isim olacak. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Transferde tek yetkili isim duayen hocamız Mustafa Denizli olacak. Biz bütçe kısmına bakacağız. Oyuncu konusunda Mustafa hocamız sıkı bir hazırlık yapıyor. Süper Lig için 14-15 transfer yapacağız. Tecrübesi olan isimleri de tercih edeceğiz" diye konuştu. Yönetim ve Denizli, önümüzdeki günlerde bir araya gelip dış transferdeki somut adımları atacak.

■ BURAK HAKERLER