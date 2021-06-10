Altay'ın genç golcüsüne milli davet

Altay altyapısından yetişen ve 2019-2020 sezonunun başında siyah-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın 15-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Büyük Altay bombalıyor

Genç oyuncusunun milli takım kampına çağrıldığını sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kazımcan'ı gönülden tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyoruz."

Genç forvet daha önce Türkiye U17 Milli Takımı formasıyla 7 maça çıkmıştı.