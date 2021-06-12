Altay’da Denizli imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Haber müdürümüz Fatih Şendil'in araştırmalarına göre siyah-beyazlı ekibi 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran ve "Şartlar oluşursa kalırım" Mustafa Denizli'nin gelecek hafta Altay ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin bu doğrultuda imza şova imza atması bekleniyor.

YURTDIŞINI TARIYOR

Mustafa Denizli'nin 26 Nisan'da Altınordu ile oynanan final maçının ardından özellikle yurtdışından İzmir ekibine uyum sağlayacak futbolcular baktığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Avrupa, Kuzey Avrupa, Güney Amerika'daki liglerden yetenekli ve tecrübeli futbolcu takip ettiği belirtildi. Denizli'nin iyi bir takım kurup, Altay'ın Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar kalmasını istediği kaydedildi. Mustafa Denizli'nin siyah beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede alacağı yıllık ücreti asla konuşmadığı sadece Altay'ın geleceğini düşündüğü ve bunun için de takıma 7-8 transfer istediği vurgulandı.

FEDAKARLIKTA BULUNDU

Dün A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası açılışında İtalya ile oynadığı maçı takip eden ünlü teknik adam Mustafa Denizli'nin gelecek vaad eden, önemli kariyer yakalayacak olan futbolcularla yola çıkmak istediği konuşuluyor. Hem yönetimin hem de deneyimli hocanın Altay'ın geleceğiyle ilgili olarak her türlü fedakarlıkta bulunduğu da gelen haberler arasında.



ATAKAN GÖZ HAPSİNDE

Altay'da transfer çalışmaları da hız kazanacak. Siyah-beyazlıların, Beşiktaş'ın da gündeminde olan son olarak Ankaragücü forması giyen eski oyuncusu Atakan Çankaya'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. 22 yaşındaki ön liberoyla da bir görüşme yapılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 24 maçta forma giyen genç futbolcu 1 gol kaydetti. Atakan Çankaya ön libero haricinde, merkez orta saha ve stoper mevkilerinde de forma giyebiliyor. Altay altyapısında futbola başlayan ve 9 sezon altyapı forması giyen Atakan Çankaya, 2015 yılında profesyonel oldu. Genç futbolcu, Ankaragücü'nün dışında Osmanlıspor ve Ankaraspor'da da forma giydi. Atakan Çankaya yedi kez U21 Milli Takım'da da mücadele etti.

FATİH ŞENDİL