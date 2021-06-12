Gençleri parlatacak

enç futbolcuları vitrine çıkarmayı planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda altyapıdan yetişen forvet Kazımcan Karataş ve sol kanat Eren Erdoğan geçen sezon fazla forma şansı bulamazken, cazip bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulması düşünülen iki genç futbolcunun Süper Lig'de süre bulup değerlerini katlaması bekleniyor. İzmir ekibinde geçen sezon 6 karşılaşmada görev alıp 1 gol kaydeden ve U18 Milli Takımı'na davet edilen santrfor Kazımcan'la Fransız ekipleri Lens ve Olympique Lyon ilgileniyor. Altay'ın görüşmelerini de sürdürdüğü, genç golcüyü değerinin altında satmayı düşünmediği belirtildi.