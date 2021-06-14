Altay’dan Büyük hamle

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı kurmayların, 2007-2008 sezonda Altay'da forma giyen 33 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük'ü kadrolarına katmak için nabız yokladığı öğrenildi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi devam eden deneyimli oyuncunun listede olduğu öğrenildi. Santrafor pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev yapan Adem Büyük, geçen sezon Malatya ekibinde 34 maçta 17 gol ve 3 asist yaptı.

TEMASA GEÇİLMEDİ

Süper Lig'de yer alan yerli futbolcular arasında skora en çok katkı yapan isimlerin başında geldi. Altay'ın transfer listesinde olan

Adem Büyük için henüz hiç bir resmi temas kurmadığı ancak başarılı oyuncunun kendi kulübüyle ayrılması durumunda devreye girebile-ceği öğrenildi.



TECRÜBESİ YETER



Süper Lig'in tecrübeli isim-lerinden olan Adem Büyük, Hopaspor, Zeytinburnu, Sebatspor. Altay, Manisa, Bolu, Mersin İY, Kasımpaya Galatasaray ve Yeni Malat-ya kulüplerinde forma giydi. Deneyimli golcü, forma giydiği dönemde Gala-tasaray ile Süper Kupa kazanırken, Manisaspor, Mersin İY ve Kasımpaşa da 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.



KÖPRÜDE ŞOV YAPTILAR

18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın taraftarları kulübün ismini kupa kaldırdığı İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazerle yazdırdı. 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran siyah-beyazlı kulübün İstanbul'da yaşayan taraftarları, köprüde lazerle görsel şova imza attı. Şampiyon olan takımların İstanbul Boğazı üzerindeki 2 kıtayı birleştiren köprülere bayrak asma geleneği devam ederken, Altaylılar ise lazer yöntemiyle, "Büyük Altay ve Şampiyon Altay" mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan görseller Altaylılar tarafından büyük beğeni topladı.