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Haberler Altay Kaleci takviyesi için arayışta

Kaleci takviyesi için arayışta

Kaleci takviyesi için arayışta

14.6.2021

YENİ sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek Altay'ın Slovenya ekibi NK Maribor'da forma giyen Boşnak kaleci Kenan Piric ve Çaykur Rizespor'dan 20 yaşındaki kaleci Zafer Görgen'le ilgilendiği belirtildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki Piric'in ismi daha önce Göztepe ile anılmıştı. Rizesporlu genç file bekçisi Zafer'e ise Süper Lig'den pek çok kulübün talip olduğu kaydedildi.

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