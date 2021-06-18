Donk kapışması

Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi iki İzmir ekibi Göztepe ve Altay, dış transferde karşı karşıya geldi. Savunmaya takviye yaparak önümüzdeki sezon defans hattında sıkıntı yaşamak istemeyen iki İzmir ekibi de, Galatasaray'dan Ryan Donk'a talip oldu.

Göz-Göz, geçen sezon başında da talip olduğu 35 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girerken, Altay da Surinamlı futbolcuya teklif götürdü. 2013 yılından bu yana Türkiye'de forma giyen Donk'un kariyerini Türkiye'de noktalamak istediği öğrenilirken futbolcuya Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un da ilgisi olduğu öğrenildi. Yıldız savunmacı Donk'a menajeri vasıtasıyla ulaşan Göztepe ve Altaylı kurmaylar transfer için yoğun çaba sarf ederken, futbolcunun Göz-Göz'e daha yakın olduğu iddia edildi.

DONK İSE KARARSIZ

Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi yaşanan teknik belirsizlik nedeniyle Donk'un kaderi de belirsizliğini koruyor. Futbolcunun da bu belirsizlik nedeniyle kaderine bir yön vermek istediği gelen bilgiler arasında.

CHEBAKE İZMİR'E DOĞRU

Spor Toto Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer araştırmalarını sürdüren Altay'da yönetime, menajerler tarafından Yeni Malatyaspor'dan ayrılan sağ bek Issam Chebake önerildi. Malatya ekibiyle sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunun Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Sağ bek arayışlarını sürdüren yönetimin Chebake ismini alternatifler arasına aldığı belirtildi. Geçen sezon Süper Lig'de 35 karşılaşmada görev alan tecrübeli defans oyuncusu, 2 asist yaptı. Yeni Malatyaspor, 4 sezondur takımda forma giyen Issam Chebake'yi Fransız ekibi Le Havre'den kadrosuna katmıştı.

YILLARDIR TÜRKİYE'DE

Futbola Hollanda ekibi Zeeburgia ekibinde başlayan Donk, aynı ülkede Waalwijk, Alkmaar, İngiltere'de West Bromwich'te forma giydikten sonra Belçika'da Brügge ekibinde de oynadı. 2013'te Brügge ekibinden Kasımpaşa'ya transfer olan 35 yaşındaki stoper bu tarihten itibaren Türkiye'de forma giydi. G.Saray'ın 2016-17 sezonunda Betis'e kiralık gönderdiği futbolcu sadece 1 yılı İspanya'da geçirdi.

■ BURAK HAKERLER