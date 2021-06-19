Altay’da hedef Umut

SÜPER Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz transfer yapmayan Altay ile İzmirli rakibi Göztepe transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan Ryan Donk transferinde yolları kesişen Göztepe ve Altay, bu kez Umut Nayir için kapışıyor. Lige yeni çıkan Altay yönetimi, Göz-Göz'ün de talip olduğu Beşiktaşlı forveti gündemine aldı. Geçen sezonu kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

İSTEYENİ ÇOK FAZLA

ALTAY ve Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'den Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor'un da Umut Nayir'i transfer etmek istediği kaydedildi. ALTYAPISINDAN yetiştiği Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş'ta 2019- 2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 maçta 6 gol kaydetti.

SOL KANAT İÇİN AMİLTON SESLERİ

ALTAY yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz anlaşma sağlamamasına rağmen dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlıların, sol kanat takviyesi için Antalyaspor'dan Amilton'u gündemine aldığı iddia edildi. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu için yönetimin devreye girdiği ve 31 yaşındaki kanat oyuncusuna cazip bir teklif ilettiği öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ BELİRSİZLİGİ VAR

ALTAY, takımı Süper Lig'e çıkaran 71 yaşındaki teknik adam Mustafa Denizli ile henüz sözleşme imzalamadı. Kulüp ile Denizli arasında ufak pürüzlerin kaldığı ve resmi imzaların atılmasının ardından transfer çalışmalarının hız kazanacağı belirtildi.