Altay'da Mustafa Denizli belirsizliği

Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun 26 Mayıs'ta İstanbul'da Altınordu'yu 1-0 mağlup ettikleri Play-Off finali sonrası, "Mustafa hoca devam etmek istediği sürece devam edecek" açıklamasının ardından deneyimli teknik adam, "Şartlar sağlanırsa onların başında her zaman olurum ben. Hiç problem değil" mesajı vermişti.

Altay'da 21-28 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda Özgür Ekmekçioğlu'nun seçime tek aday olarak girip yeniden başkanlık koltuğuna oturması beklenirken, genç başkanın kongre sonrası teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor. Başkan Ekmekçioğlu ile yeni sezon planları konusunda görüşmeleri sürdüren Mustafa Denizli'nin kulüpte kalması halinde hangi görevi üstleneceği belirsizliğini koruyor. Usta çalıştırıcının sportif direktörlük görevine getirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Mustafa Denizli, yuvası olarak gördüğü Altay'da maddi konuların kendisi için önemsiz olduğunu ifade etmişti.