  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Büyük Altay golcü avında

Büyük Altay golcü avında

Siyah-beyazlı yönetim, Polonya ekibi Legia Varşova’nın forveti Tomas Pekhart için temasta.

Büyük Altay golcü avında

22.6.2021

Süper Lig'de önümüzdeki sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Altay, golcü harekatına başladı. Türkiye'nin devler arenasına hızlı bir giriş yapmak isteyen Büyük Altay, aradığı forveti Polonya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Legia Varşova'da forma giyen golcü oyuncusu Tomas Pekhart'ı gündemine aldı. Yönetim, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Çek futbolcunun menajeri ile temasa geçti. Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu Altay'a yeşil ışık yaktı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Sol iki sezondur Polonya'da forma giyen ve attığı gollerle piyasası yükselen Pekhart'a Avrupa'dan da teklifler olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Çek oyuncunun transferi için şartları zorladığı ve önümüzdeki günlerde menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi. Pekhart, kariyerinde Tottenham, Southampton, Jablonec, Sparta Prag, Nürnberg, Ingolstadt, AEK, Beer Sheva ve Las Palmas ekiplerinde forma giydi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük Altay golcü avında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.