Altay’a sambacı geliyor

Altay, dış transferde arayışlarını sürdürüyor. İzmir ekibi, orta alana yapacağı takviye için Trabzonspor'un yıldızı Flavio'yu gündemine aldı. Karadeniz ekibinde yeni sezonda Abdullah Avcı'nın planları arasında yer almayan Sambacı için devreye giren Altay'ın önündeki en büyük engel ise bonservis olarak göze çarpıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı futbolcuyla ilk temasların olumlu olduğu iddia edildi. Trabzon yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 25 yaşındaki Flavio için pazarlık yapacak. Bonservis pazarlığında anlaşma sağlanamaması halinde ise Flavio'nun kiralık olarak kadroya katılması da gündeme gelecek.



ISTEYENİ ÇOK FAZLA

TRABZONSPOR'DA kadroda düşünülmeyen Flavio için Altay'ın yanı sıra Giresunspor, Adana Demirspor ve Kayserispor'un da devrede olduğu öğrenildi. Transferde Flavio'nun da kararı önemli bir etken olacak.



Flavio kariyerinde Brezilya'da Vitoria, Santo Andre ve Bahia gibi ekiplerde forma giydi.



LOKMAN GÖR DE AYRILDI

ALTAY'DA geçen sezonun son haftalarında kadro dışı kalan stoper Lokman Gör, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Siyah-beyazlılarla, 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli savunmacı alacakları ödenmeyince serbest kaldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelmesiyle kadrodan elenen Lokman'ın ismi Yılport Samsunspor'la anılmaya başlandı. Tecrübeli futbolcu siyahbeyazlı ekipte geçen sezon ligde 18, kupada ise 1 karşılaşmada forma giydi. Siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesi devam eden başka oyuncuların da alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.



SANCILI BEKLEYİŞ

SÜPER Lig'e çıktıktan sonra halen teknik direktör sorununu çözemeyen ve dış transferde de net bir adım atamayan Altay'da sancılı bekleyiş başladı. Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme imzalamayan İzmir ekibinin yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı ve nerede kamp yapacağı netlik kazanmadı. Siyah-beyazlılarda gözler pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kongreye tek aday olarak girmesi bekleniyor.