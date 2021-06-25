Altay’a Japon golcü

18 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Altay'da kurmaylar yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin forvet hattına takviye yapmak için listesine Japon oyuncu Yuma Suziki'yi aldığı öğrenildi. Türkiye'de Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Belçika ekibi St.Truiden de forma giymişti. Futbola ülkesinin Kashima Antlers ekibinde başlayan Yuma Suzuki'nin kariyerini Türkiye'de sürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Suzuki, 2015 yılında Kashima Antlers'in A Takıma çıktı ve 4 sezon forma giydi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

FORVET daha sonra Belçika'da St.Truiden ekibine transfer oldu. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan 25 yaşındaki golcü, Türkiye'den gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Yuma Suzuki, ülkesinde Kashima Antlers formasıyla 5 kupa kazanma başarısını gösterdi. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen Altay yönetiminin, genel kurul sonrası resmi adımları atması bekleniyor. Suzuki, geçtiğimiz sezon Belçika'da görev yaptığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı.

MUSTAFA DENİZLİ, GENEL KURULU BEKLİYOR

ALTAY'A uzun yıllar sonra teknik adam olarak geri gelen ve takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli'nin gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Denizli'nin 28 Haziran'da yapılacak genel kurul sonrası yönetimle görüşme yapması bekleniyor.

ALTAYLI KAPPEL'E ÇİFTE KANCA

ALTAY'IN Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan oyunculardan Leandro Kappel'e 1. Lig'den iki kulüp talip oldu. Hollandalı futbolcuyu ligin yeni takımlarından Manisa FT ve Eyüpspor'un kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kappel konusunda son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Son 3 sezonda Altay forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon ligde 32 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı. Kappel, Denizlispor'dan transfer olduğu İzmir temsilcisinde ilk yılında 9 gol, 3 asist; ikinci senesinde ise 4 gol, 6 asist kaydetmişti.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ