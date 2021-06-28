Büyük Altay yıldız avında

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da yönetim, transfer çalışmalarında hareketli günler yaşıyor. İzmir temsilcisine, menajerler aracılığıyla, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formalı giyen sol kanat Garry Rodrigues'in önerildiği öğrenildi. Bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad Cidde de bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan liginde 17 maçta 4 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun transferini Altay yönetimin genel kurul sonrası masaya yatırması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Garry Rodrigues daha sonra Spartaan, Rostocker, Boshuizen, Den Haay, Dordrecht, Levksi Sofia, Elche, PAOK, Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak Al Ittihad Cidde kulüplerinde top koşturdu. Altay'ın maliyeti yüksek oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma ihtimali yüksek. Maliyeti yüksek olan hücum oyuncusunun, Suudi Arabistan ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



BAŞKAN TEK ADAY

ALTAY bugün olağan genel kurul yapılacak. Siyahbeyazlıların kongresi, İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda saat 13.00'te yapılacak. Altay'da mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bekleniyor. Ekmekçioğlu'nun yönetimini farklı isimlerle güçlendirdiği ifade edildi. 2016 yılında başkan olan Ekmekçioğlu, takımı 5 yılda 3. Lig'den Süper Lig'e taşımayı başardı.