Başkan güven tazeledi

18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay'da dün yapılan Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu katılan üyelerin 110 oyunu alarak güven tazeledi. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi.

Siyahbeyazlılarda 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir temsilcini 5 yılda Süper Lig'e taşımayı başardı. Mali tablo hakkında bilgilendirmede bulunan Ekmekçioğlu, "Bugün geldiğimiz noktada mali anlamda kulübümüzü Süper Lig'e taşımak gerekiyor. 2 Şubat'tan itibaren 88 milyon TL borcumuz vardı. Ara transfer, maç başı paraları, galibiyet ve şampiyonluk primleri, deplasman masrafları, SGK ve vergi giderleri, sağlık giderleri, saha bakımları gibi maliyetlerimiz oldu. Toplamda 174 milyon TL kulübümüzün borcu var" diye konuştu.

HAKARET EDEMEZLER

Kulübü sosyal medyaya göre yönetmediklerini açıklayan Ekmekçioğlu şöyle konuştu: "Bize yapılan hakaretleri asla kabul etmiyorum. Hukuki mücadele vereceğiz. Kimse bu kulübün divanına ve başkanlık makamına hakaret edemez."

EVİMİZE DÖNÜYORUZ

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Sizlere söz verdiğimiz başarılarla buraya çıkmak paha biçilemez. Bu yolda tek başımıza bu işi başarmadık, hep beraber başardık. Camiamıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür etmek istiyorum" dedi. Camiaya 2016 yılında verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı için, "İnşallah 30 Ekim'de evimize dönüyoruz. Sözümüz yerde kalmadı. En büyük gurur bu oldu" diye konuştu.

İŞTE YENİ YÖNETİM

EKMEKÇİOĞLU'NUN yeni yönetiminde; Cem Torunoğlu, Levent Doğanoğlu, Gökhan Kışla, Zeki Sökmen, Murat Sarıçelik, Murat Günaçtı, Çağatay Akar, Kenan Tiyanşan, Ali Cenk Kentli, Kerem Sancak, Fırat Sancak, Ömer Emre Kubba, Onur Uyanık ve Aykut Dikencik. Altay Yüksek Divan Kurulu: Sabri Sevenoğlu, Nafiz Zorlu, Cemail Kırmızıoğlu, Ayfer Elmastaşoğlu, Mesut Sancak, Tevfik Erkut, Erdinç Altınyeleklioğlu, Ahmet Erboy, Alber Dalva, Aybars Akoğlu, Murat Dülger, Namık Marmara, Ahmet Çoker, Gürsel Canerler, Murat Ersel, Çağdaş Karabaş, Zafer Bilgetay, Giuliano Gloghini, Adem Güler, Ali İkier, İsrael Aruh, Kenan Duymazoğlu, Koray Ergüneş yer aldı.