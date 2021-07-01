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Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam

'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sağlık kontrülünden geçirilen Ceyhun Gülselam ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam
DHA

01.07.2021, 16:50

Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı. Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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