Kritik gün cumartesi

ALTAY, teknik direktör Mustafa Denizli'den cevap bekliyor. Takımı Süper Lig'de de Denizli'ye emanet etmeyi planlayan yönetim, 71 yaşındaki çalıştırıcının cevabını beklemeye geçti. Denizli'nin en geç cumartesi gününe kadar Başkan Ekmekçioğlu'na net fikrini söyleyeceği vurgulandı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceğ ve cumartesi günü işin resmileşeceği bildirildi.