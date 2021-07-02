Denizli’den sitem

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ı, Süper Lig'e çıkaran ve henüz resmi sözleşme imzalanmayan teknik direktör Mustafa Denizli sitem dolu açıklamalarda bulundu. Medyada konuşulanın aksine cevap bekleyen tarafın kendisi olduğunu ifade eden Denizli, "Ben cevabımı 1 ay evvel verdim. Kendi aramızda sözlü olarak anlaşma yaptık ama resmi anlaşmaya davet edilmedim. Buna rağmen 25 gündür transfer edebileceğimiz futbolcuları gece gündüz takip ettim ve buradan liste çıkardım ama bir transfer gerçekleşmedi" açıklamasını da yaptı.

"BAŞKA BİR KULÜP OLSAYDI..."

71 yaşındaki deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "26'sında final karşılaşması bitti kazandık, ondan sonra da Başkanla oturduk, konuştuk, neler yapabiliriz diye. 9 transfer gerektiğini söyledim ilk etapta şu altı kişiyi transfer edelim başlangıç için yeterli dedim. Hem Altay'a büyük hizmet edecek hem de yaş ortalaması düşük ve kaliteli futbolcuları piyasa değerlerinin altında rakamlara ikna ettik fakat henüz hiçbiri gerçekleşmedi. Başka bir kulüple, başka bir başkanla bu şekilde konuşma yapsam 10 gün sonra ilişkiyi keserdim. Ama Altay ile olan ilişkim çok başka" diye konuştu.



ALTAY İÇİN İSMİMİ ORTAYA KOYDUM

50 yıllık ismini Altay için ortaya koyduğunu ifade eden Denizli, "Bunu görev emri olarak değerlendirdim, hiçbir karşılık beklemeden. Bir profesyonel çalışma değildi ama artık vakit geçiyor. Ben o sorumluluğu alamam. Yıllarımı geçirdiğim takımın başarısız bir sezonunun ortak payı olamam. Kulüp için her şeyi yaşarım ama bu acıyı yaşayamam. Önümüzde bir kaç günlük bir süre var ve gidişatı değerlendirmek için çok değerli bu süre. Benim taleplerim kulübün geleceği için. Altaylı olduğum için bazı şeyleri sineye çekiyorum" şeklinde yorumda bulundu.