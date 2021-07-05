Altay taraftarları hoca konusunun çözülmesi için sosyal medyadan çağrıda bulundu

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli ile devam edip edilmeyeceği belirsizliğini korurken siyahbeyazlı taraftarlar devreye girdi ve bir an önce yeniden anlaşma yapılması için yönetime çağrıda bulundu. Önceki gün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun İzmir ziyaretinde Denizli ve Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bir araya gelmesi sonrası Altaylı taraftarlar yönetime, "Elinizi çabuk tutun" mesajı verdi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Mustafa Denizli'nin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Altay taraftarları, tecrübeli teknik adamın geçen haftaki sitemi sonrası sessiz kalan Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bir an önce harekete geçmesini istedi. Siyah-beyazlı kulübün 12. adamı, "Büyük Mustafa yuvada kalmalı", "Transferler yapılmalı ve takımın kamp programı bir an evvel hazırlıklar başlamalı.", "Altay Alsancak Stadı'nda başımızda Mustafa Denizli. Şu güzelliğe bakar mısınız", "İşte mesaj böyle verilir. Taraftarları üzmeyin" şeklinde yorumlar yaptı.

FLAŞ İDDİA

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, önceki gün İzmir'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde yeniden inşası 30 Ekim'de tamamlanması beklenen Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulunurken, Bakan Kasapoğlu ile Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandığı iddia edildi. Bakan Kasapoğlu'nun Altay Başkanı Ekmekçioğlu'na "Mustafa hoca nerede?" şeklindeki sorusu üzerine, Ekmekçioğlu'nun "Mustafa hoca gelmeyecek Sayın Bakanım" dediği, Kasapoğlu'nun da "Ben kendisiyle konuştum, gelecek. Nasıl haberin olmaz" şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü. Denizli ve Ekmekçioğlu, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na Altay forması hediye etmişti.