Önce liste sonra imza

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili Başkan Özgür Ekmekçioğlu suskunluğunu bozdu. Denizli, geçen hafta yaptığı açıklamada bekleten değil, bekleyen taraf olduğunu belirterek yönetime sitem ederken, Başkan Ekmekçioğlu ise tecrübeli teknik adam ile sürekli görüştüklerini, önceki akşamda bir araya geldiklerini söyledi. Denizli ile anlaşmak istediklerini belirten Ekmekçioğlu, 71 yaşındaki teknik adamın listesindeki oyuncuların alınması şartıyla imza atacağını açıkladı. Ekmekçioğlu, "Kendisi istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncu grubunun olması durumunda devam etmek istediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz. Bu listenin bir kısmını tamamlamak üzereyiz. Devamını da tamamlamak istiyoruz. Bu liste üzerinde hocamızın istediği oyuncuların tamamını alabilirsek, hocamız da bu şartla devam etmek istediğini söylemişti. Burası onun evi, biz de onunla yürümek isteriz" dedi. Başkan, teknik direktör ile ilgili B planlarının da olmadığını belirtti.



SAĞLIK SPONSORU MEDİCAL PARK OLDU

SÜPER Lig'in yeni ekibi Altay, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'yle sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. İEÜ Medical Park Hastanesi'nde düzenlenen törene, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Beken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hastane yönetimi ve Altay yönetimi katıldı. Anlaşma gereği Altay'ın 2021-2022 sezonunda sağlık kontrolleri Medical Park tarafından sağlanacak. Ayrıca Altay taraftarlarına da sağlık hizmetlerinde indirim uygulanacak. Veysi Kubba, "Altay, Süper Lig'e çıkarak İzmir'i yine gururlandırdı. En modern sağlık imkanlarımızla Altay'ın yanındayız. Bu sene teknolojik altyapımıza 72 milyon TL yatırım yaptık" dedi.

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