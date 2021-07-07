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Haberler Altay Altay'dan 1 Numara hamlesi

'dan 1 Numara hamlesi

İzmir ekibi, İngiliz devi ’dan İzlandalı eldiven için bastırıyor. Yabancı bir kalecide ısrar eden teknik direktör 'nin raporuyla harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki file bekçisini kiralamak için düğmeye bastı

Altay'dan 1 Numara hamlesi

7.7.2021

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, İngilizlerin köklü kulübü Arsenal'in İzlandalı kalecisi Runar Alex Runarsson'a kanca attı. İzmir temsilcisinin 26 yaşındaki kaleci Runarsson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, transferin son aşamada olduğu belirtildi.

Ülkesinde Reykjavik, Danimarka'da Nordsjaelland, Fransa'da Dijon kulüplerinde forma giyen tecrübeli file bekçisi Arsenal'de geçen sezon ligde ve kupada 1'er maçta, Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada şans buldu. Geçtiğimiz sezonun başında Fransa Ligue 1 ekibi Dijon'dan 2 milyon Euro'ya İngiliz temsilcisine transfer olan Runarsson, Premier Lig'de sadece 15 dakika forma şansı buldu. Arsenal'da 6 resmi müsabakada şans buldu ve bekleneni bir türlü veremedi.

KORCAN İMZAYA YAKIN
Altay yönetimi, İzlanda Milli Takım'ın da görev yapan Runar Alex Runarsson'ın yanı sıra geçen sezon Süper Lig'de Ankaragücü forması giyen Korcan ile de prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Kaleye yaptığı bu iki transfer sonrasında İzmir ekibinin kalesinde geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan Cihan Topaloğlu ile rekabetin üst seviyede olması bekleniyor. Altay'ın Runar Alex Runarsson ve Korcan takviyesini gerçekleştirmesinden sonra kaleci transferini kapatacağı öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ İLK İDMANDA OLMAYACAK
ALTAY'I 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan siyahbeyazlı kulübün efsane isimlerinden Mustafa Denizli, bugünkü ilk idmanda takımın başında olmayacak. Yönetim henüz deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlayarak resmi sözleşme imzalamadı. Bugün takımı kimin sahaya çıkaracağı merakla bekleniyor.

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