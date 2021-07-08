Nagatomo harekatı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Altay, dış transferde sürpriz bir isme kancayı taktı. Siyah-beyazlı ekiple yeniden anlaşma sağlaması beklenen teknik direktör Mustafa Denizli'nin sol bek adayı olarak Galatasaray'ın eski sol beki Yuto Nagatomo'nun bulunduğu öğrenildi. Geçen sezonu Fransız Ligue 1 ekibi Marsilya'da geçiren ve sözleşmesi 1 Temmuz itibariyle sona eren futbolcu için siyah-beyazlı yönetim maliyet araştırması yapıyor. Denizli ile sözleşme imzalamak için transfer listesini tamamlamaya çalışan yönetim, futbolcu için çabalıyor.

DEĞERİ 800 BİN EURO

Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan futbolcu için devreye giren yönetim, bu rakamın çok daha altına bu transferi bitirmek istiyor. Nagatomo, G.Saray'da da 3 sezon forma giymişti.



KORCAN VE CEYHUN TRANSFERİ ZORA GİRDİ

ALTAY, henüz transferlerle ilgili resmi bir duyuru yapmazken, yönetimin dış transferde prensip anlaşmasına vardığı iki oyuncunun durumu netlik kazanmadı. Siyah-beyazlıların, Ankaragücü'nden ayrılan kaleci Korcan Çelikay ve Alanyaspor'dan ayrılan ön libero Ceyhun Gülselam transferlerinde pürüz çıktığı öğrenildi. İki oyuncunun da teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesinde yer almadığı belirtildi. Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan teknik patron Denizli'nin göreve devam etmesi halinde yönetimin bu iki transferden vazgeçebileceği ifade edildi. Altay, Bodrumspor'dan Ozan Sol ve Arsenal'den İzlandalı kaleci Runarsson'la da el sıkışmıştı.