Birmingham ile yollarını ayıran on numara için Altay’ın da ismi geçiyor

TRANSFER çalışmalarına devam eden Süper Lig'in yeni takımlarından Altay'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray ve Yunan ekibi Panathinaikos'un listesinde yer alan ve İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'la sözleşme uzatmayan orta saha oyuncusu Alen Halilovic'in İzmir ekibinin listesine girdiği öğrenildi. Hırvat oyuncunun daha önce Süper Lig'de Altay ve Karabük formaları giyen babası Sejad'ın İstanbul'a geldiği ve başta Galatasaray olmak üzere bazı takımlarla görüşme trafiği yaşadığı ileri sürüldü.

'ALTAY FORMASI GİYMEK İSTİYOR'

SEJAD Halilovic'in ayrıca Altay'daki geleceği netleşmeyen teknik direktör Mustafa Denizli'ye oğlunun Altay formasını giymesini istediğini söylediği iddia edildi. Baba Halilovic, 1999-2000 sezonunda Karabük'ten Altay'a transfer olmuş ve 20 maçta görev almıştı. İlginç bir kariyere sahip olan Alen Halilovic ise 2014-2015 sezonunda Dinamo Zagrep kulübünden Barcelona'ya geçiş yapmış, ardından Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Standart Liege, Milan ve Heerenveen kulüplerinde görev almıştı. Kariyerinde 234 maça çıkan Alen Halilovic, 24 gol atıp 20 asist yaptı.

BARÇA VE MİLAN GEÇMİŞİ DE VAR

KARİYERİNDE Barcelona, Milan, Heerenveen gibi kulüpler olan Hırvat oyucu, 10 kez de Hırvatistan Milli takım formasını giydi. Barcelona'nın 2. takımında 30 maça çıkan oyuncu 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Halilovic Milan döneminde ise üç Avrupa Ligi karşılaşmasında süre almış ve toplamda 61 dakika şans bulabilmişti.

CHATZİGİOVANİS İNADI SÜRÜYOR

ALTAY'IN, geçen ay talip olduğu Yunan futbolcu Anastasios Chatzigiovanis'in transferinden vazgeçmediği öğrenildi. Panathinaikos'ta forma giyen 24 yaşındaki sağ kanatla temasa geçen siyah-beyazlılar, ilk görüşmeden olumlu sonuç alamamıştı. İzmir ekibi bu transferi bitirmek için yeniden girişimlere başladı. Altay'ın ayrıca Bahia takımından 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Thaciano'yu da listesine eklediği iddia edildi.