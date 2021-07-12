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Haberler Altay Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması

'dan açıklaması

'in yeni ekiplerinden 'da Teknik Direktör 'nin göreve devam edeceği resmen açıklandı. Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adamın görevine bugün başlayacağı, hafta içinde de törenle resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması

12.07.2021, 16:18

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Play-Off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Altay'da Mustafa Denizli ile anlaşma tamam

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