Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Play-Off finali sonrasında teknik direktörümüz Sn. Mustafa Denizli ile başlayan görüşmelerimiz Süper Lig'de izleyeceğimiz yolun belirlenmesi için kesintisiz olarak bugüne kadar sürmüştür. Süper Lig hedefimize ulaşmamızda büyük pay sahibi olan Sn. Mustafa Denizli hocamız resmi sözleşmesini bu hafta içi düzenlenecek törenle imzalayacak, profesyonel futbol takımımız ise çalışmalarını bugünden itibaren hocamızın nezaretinde sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Altay'da Mustafa Denizli ile anlaşma tamam