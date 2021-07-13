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Haberler Altay Altay’da mutlu son

’da mutlu son

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör sorunu çözüldü ve yönetim takımı ’e çıkaran ile yeniden anlaşma sağladı.

Altay’da mutlu son

13.7.2021

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra mücadele etmeye hazırlanan Altay'da teknik direktör problemi sona erdi. Altay'da yönetimin sözleşmesi sona erdikten sonra yeniden anlaşmak için temaslarını sürdürdüğü Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağlandı. Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off maçları dahil 5'te 5 yaparak siyah-beyazlıların 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran deneyimli teknik adam dün akşam idmanına katılarak resmen göreve başladı. Altay Kulübü dün anlaşmayı doğrularken bu hafta içinde tecrübeli teknik adam ile bir sözleşme imzalanacağını açıkladı. Bir süredir Denizli'nin istediği isimleri takıma kazandırmak için çaba sarf eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun transferleri büyük oranda bitirdiği de öğrenildi. Denizli'nin imzasının ardından transferler hız kazanacak.

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