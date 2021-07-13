Mustafa Denizli, yeni sezon öncesi Altay'la ilk antrenmanına çıktı

Gaziemir Kutlu Aktaş Tesislerindeki idman öncesi açıklama yapan Denizli, takımın yardımcıları nezaretinde 8 günlük çalışma dönemini geride bıraktığını söyleyerek, hazırlıkların önemli bir bölümünü kendi tesislerinde yapacaklarını belirtti.

Yaklaşık 1 aydır program ve transfer çalışmaları için kentte bulunduğu ifade eden Denizli, "Beklediğimiz ve düşündüğümüz arkadaşlar var. Her gün başkanımızla, yöneticilerimizle birlikte yeni sezon için ne yapabiliriz onu değerlendirdik. Değerlendirmeler sonunda bugün ilk defa antrenmana çıkma fırsatı buldum. Taraftarlarımız benim dışarıda olduğumu düşünmesin, tamamen içindeydim kulübün ve yaklaşık 10 günlük programı yardımcılarım uyguladı." dedi.

Transfer çalışmalarına yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Denizli, "Transfer çalışmalarının bir kısmı olumlu sonuç vermek üzere, birkaç gün içerisinde verecek ama devam etmek mecburiyetindeyiz. Camiamıza bir daha bir üzüntülü günler yaşatmak istemiyoruz. Bu çalışmalar inşallah düşündüğümüz gibi biter." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 aydır 6 oyuncuyu transfer etmek için çalıştıklarını belirten Denizli, bu süreçte 300'e yakın hem bonservisi olan hem de bonservisi olmayan futbolcuyu izlediğini söyledi.

Süper Lig'in bu sezon zorlu geçeceğini söyleyen Denizli, "Zor bir yarış bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Bu yarışta zorlanmamak için, mutsuz olmamak için çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. İnce eleyip sık dokumamız lazım. Bunların peşindeyiz." dedi.

Denizli, kamp programının netleşmediğini belirterek, "Kadromuza katılacak arkadaşlar aramızda olmadığı için kamp programını bayram sonrasına bıraktık. Lig öncesine kadar devam edecek. Muhtemelen ayın 25'i gibi kamp çalışmaları devam edecek. Yarın fikstür çekiliyor. İçeride mi dışarıda mı başlarız, kimle başlarız. Bunun da kamp çalışmalarında önemli bir rolü olacak." dedi.

Altay camiasının ve taraftarlarının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Denizli, "Onlar benim beynimde, yüreğimde, kılcal damarlarıma kadar olan varlıklarımız. Çok uzun bir yolculuğun getirdiği bir sorumluluk, onlar rahat olsunlar. Biz rahat olsun dediğimiz zaman rahat olacaklardır. Taraftarlarımızın uzun süre sıkıntılı günler yaşadığını biliyorum, yıllarca camianın içindeyim, hiç de ayrılmadım. Bir daha bizim üzüntülerle geçireceğimiz sezonlar olmaması lazım. Önümüzdeki günlerde huzur içerisinde kulübümle bu çalışmayı devam ettireceğim." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde yenilenen Alsancak Stadını inceleyen teknik direktör Mustafa Denizli, şunları kaydetti:

"Alsancak Stadını 18 sene arşınladım. Sayın Bakanımız orada incelemelerde bulunurken bizleri de davet etti, o davete icabet ettik. Gerisi için benim bir şey söylemem mümkün değil. İnşallah taraftarımızla mutlu günlerimizde orada tekrar benim saha içinde, çizgi içinde olduğum günler gibi çizgi dışında ama takımın içinde olduğum günleri yaşarız."