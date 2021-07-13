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Haberler Altay Niasse bombası

Niasse bombası

, ’tan Senegalli golcünün transferi için temaslara hız verdi. Bonservis engeli yok.

Niasse bombası

13.7.2021

SÜPER Lig'in yeni ekibi Altay, dış transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, yıldız isim Oumar Niasse'nin peşine düştü. Siyah-beyazlı yönetimin, mart ayında İngiltere'de Huddersfield ekibine giden ve sözleşmesi sona eren Niasse'nin bonservis engelinin olmaması da elini güçlendiriyor.

AKHİSARSPOR'DA YILDIZI PARLADI
Siyah-beyazlı yönetim, menajeri ile bağlantıya geçtiği yıldız isimden ilk görüşmelerde olumlu sinyaller aldı. Türkiye'de forma giydiği Akhisarspor'da yakaladığı çıkışla önce Lokomotif Moskova ardından da İngiliz devi Everton'a transfer olan ve geçen sezon hiç forma giyemeyen Niasse, yeniden çıkış yakalamak için Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

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