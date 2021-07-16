Altay’ın hedefi Wadji

Süper Lig'e kalıcı olmak için takım kurma çalışmalarını sürdüren Altay'da kurmaylar gözünü Norveç'e çevirdi. Siyahbeyazlı kulübün listesinde Norveç'in Haugesund kulübünden 26 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Ibrahima Wadji'nin olduğu öğrenildi. Türkiye'de bir dönem 1. Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün de formasını giyen deneyimli oyuncu şuan devam eden Eliteserian Ligi'nde sahaya çıktığı 8 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Ibrahima Wadji için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Norveç'te lig başladığı için oyuncunun fizik olarak hazır olması IbrahimaWadji'nin ismini ön plana çıkartıyor.

İKİ KANATTADA GÖREV YAPIYOR

Senegalli oyuncu hem iki kanatta birden görev yapıyor hem de forvet arkasında oynuyor. Hücum hattında joker görevini yapabilecek bir oyuncu olan 26 yaşındaki Ibrahima Wadji kariyerinde Mbour Petite Cote, Gaziantep Futbol Kulübü, Molde ve Haugesund takımlarında top koşturdu. Türkiye'de 1. Lig'de bekleneni veremeyen hücum oyuncusu, Norveç liginde sahaya çıktığı 63 karşılaşmada 22 gol attı ve 3 asist yaptı.



MUSTAFA DENİZLİ'DEN İKİ FUTBOLCUYA VETO

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezona evinde oynayacağı Kayserispor maçıyla başlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu veto etti. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 2. Lig'de Bodrumspor formasıyla 27 gol atan sol kanat Ozan Sol ve Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nden kaleci Korcan Çelikay ile prensip anlaşmasına varırken, teknik patron Mustafa Denizli bu iki ismi kadrosunda istemedi. Siyah-beyazlı ekip antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdürürken, çalışmalara katılmayan Ozan ile Korcan'ın başka kulüplere dümen kırması bekleniyor. Yine yönetimin kendi isteğiyle aldığı Ceyhun Gülselam'ın ise Mustafa Denizli'nin onayıyla idmanlara katıldığı ifade edildi. Yeniden anlaşma sağlanan Gabonlu Poko'nun ilerleyen günlerde takıma katılması bekleniyor.



26 GOL ATTI

26 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerinde oynadığı 99 maçta 26 gol atarken 5 asist yapma başarısını gösterdi. Türkiye'de Gaziantep FK formasıyla 1. Lig'de görev yaptığı 30 mücadelede 1 gol atıp 2 gol pası vermişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ