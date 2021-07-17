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Büyük Altay gaza bastı

Süper Lig’in yeni temsilcisi, dış transferde Norveç’ten golcü Chuma Anene’ye kanca attı, üç futbolcu ise imzaya geliyor.

Büyük Altay gaza bastı

17.7.2021

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay'da yönetim, dış transferde gaza bastı. Siyah-beyazlıların hücum hattına takviye yapmak için listesinde Norveç'in Midtjylland ekibinden Chuma Anene olduğu öğrenildi. Nijerya asıllı Norveçli 28 yaşındaki futbolcu için son kararı İzmir ekibinin deneyimli teknik patronu Mustafa Denizli'nin vereceği öğrenildi. Valerenga, Ullensaker, Rabotnicki Skopje, Amkar Almaty, Kairat Almaty, Fredericia, Jerv ve Crewe Alexandra kulüplerinde forma giydi. Öte yandan siyah-beyazlılar, geçen sezon İtalya Serie A'da kiralık olarak EC Bahia forması giyen Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu Thaciano prensip anlaşmasına vardı.

SİYAH-BEYAZLILAR İMZA ŞOV YAPACAK
Brezilya'daki kulübü Gremio'dan ayrılan 26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Altay'ın el sıkıştığı İzlandalı kaleci Runarsson ile İsveçli stoper Björkander'in de önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

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