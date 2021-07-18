Siyah-beyazlılar sol beke takviye yapmak için Portekizli oyuncuyu takibe aldı

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay'da yönetim dış transferde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yönetimin elindeki listede geçen sezon Ankaragücü'nde görev yapan deneyimli sol bek Tiago Pinto olduğu öğrenildi.

Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen 33 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu geçen sezon Başkent ekibiyle küme düştüğü için yollarını ayırması bekleniyor. Pinto'nun bonservis sorunu ortadan kalktığı takdirde Altay girişimlere başlayacak. İzmir ekibinin, 33 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği öğrenildi.

PORTEKİZ'DE YETİŞTİ

Portekiz'de Sporting Lizbon kulübünün altyapısında yetişen deneyimli oyuncu, Olivaise Moscavide, Trofense, Braga, Rio Ave, Deportivo La Coruna, Racing Santander, Osmanlı ve Ankaragücü kulüplerinde forma giydi. Pinto, kariyerinde görev yaptığı 333 maçta 9 gol attı.

ALTAY'IN transfer listesinde olduğu öğrenilen Portekizli Tiago Pinto, Süper Lig'de 159 karşılaşmada görev yaptı. 33 yaşındaki sol bek bu mücadelelerde 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 11 asist yapma başarısını gösterdi.

MOSSORO BİLMECESİ

ALTAY'DA geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen Mossoro'nun kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Sözleşmesi devam eden ancak yeni sezon çalışmalarına davet edilmeyen Brezilyalı ile İzmir temsilcisi anlaşarak yolunu ayıramazsa, kulübü sıkıntılı bir süreç bekleyecek. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Mossoro, geçen sezon Altay'da 16 maçta forma giyip, 3 asist yaptı. Sambacının sözleşmesini feshetmeye yanaşmaması halinde Altay'dan 450 bin Euro maaş almaya hak kazanacak.