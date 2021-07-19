Senegalli Thiam yeni sezonda yok

ALTAY yönetimi, takviye çalışmalarına hız verirken iç transferde de hemen hemen politikasını belirledi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin yeni sezonda mevcut kadrodan ön libero Khaly Thiam'ı kadroda düşünmediği öğrenildi. Senegalli 27 yaşındaki oyuncunun ayrılışı, prensip anlaşmasına varılan Serge Aka'nın imza atmasıyla hız kazanacak. Geçen sezon başında Levski Sofya ekibinden Altay'a transfer olan ön libero performansıyla beklentileri karşılayamadı. 1. Lig'de Altay formasını 24 maçta terleten ve 2 gol, bir asist yapan futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Yönetimin, futbolcuya kendisine kulüp bulmasını tebliğ ettiği de iddia edildi. Avrupa'dan talipleri olan futbolcudan yönetim kazanç elde etmeyi de amaçlıyor. Sözleşmesi uzatılan Poko takıma katıldı.