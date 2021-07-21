Altay’da işlem tamam

18 yıl sonra deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile Süper Lig'e dönen siyah-beyazlılar, prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı Thaciona'yı resmi imzayı atmak için İzmir'e davet etti. Brezilya'nın Gremio kulübünde görev yapan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Brezilya'da Boa Esporte kulübünde yetişen 26 yaşındaki orta saha oyuncu ülkesinde Atletico Porto, Santos, Bahia ve son olarak Gremio kulüplerinde forma giydi.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Altay'ın teklifinin daha yüksek olduğu için Bahia'nın girişimlerinin karşılıksız kaldığı ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncunun Greimo ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Altay'ın sambacıyı kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi aldığı henüz netlik kazanmadı.



NOVAK ISRARI

Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'da takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den Filip Novak'ı kiralamak için düğmeye bastı. Altay'ı 18 yıl sonra Süper Lig'de taşıyan Mustafa Denizli'nin yönetime verdiği transfer listesinin ilk sırasındaki isimlerden birinin Filip Novak olduğu öğrenildi. Altay'ın Çek sol bek için Fenerbahçe 'ye kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Sarı-lacivertliler ise bu konudaki son kararı yeni teknik direktörü Vitor Pereira'ya bırakacağı öğrenildi. Portekizli teknik adam, gidecek oyuncular konusundaki son raporunu İstanbul kampının ardından yönetime sunacak.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ