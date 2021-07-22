Büyük Altay’a Mısırlı golcü

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı. Şu ana kadar Ceyhun Gülselam'la anlaşan siyah-beyazlılar Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın peşine düştü. Son olarak Mısır Ligi'nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed'in milli takımdan arkadaşı olan Rayan'ın güncel piyasa değerinin 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Altay'ın takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservisinde indirim yapmak için büyük pazarlık yaptığı öğrenildi. El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı'nın formasını terletti.

ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Tcrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'nin genç ve yetenekli yabancı oyunlar üzerinde durduğu ve bu konuda ince eleyip sık dokuduğu açıklandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika'da da oyuncu arayışlarını da sürdürdüğü kaydedildi.



Altay'ın gündeminde olan Ahmed Yasser Rayan, 2017-2018 sezonu öncesinde Al Ahly'de profesyonel oldu. Mısır dışına hiç çıkmayan 23 yaşındaki futbolcu Mısır Ligi'nde toplam oynadığı 68 karşılaşmada 28 gol attı, 3 de asist yaptı.



RİCCARDO SOTTİL İDDİASI

Siyah-beyazlılar, Fiorentina'dan 22 yaşındaki forveti kiralayacak

Dış transferde hücuma takviye yapacak olan Altay, arayışlarını İtalya'ya yöneltti. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda siyahbeyazlı yönetim, Serie A ekibi Fiorentina'nın golcüsü Riccardo Sottil'i gündemine aldı. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyla bağlantıya geçen kurmaylar, kiralık olarak Sottil'i renklerine bağlamayı planlıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Torino'da yetişirken Pescara ve Caliari'de de kiralık olarak forma giydi.