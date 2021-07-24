Altay bombalıyor

SÜPER Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Altay, bombaları patlatmaya başladı. Alanyaspor'dan ön libero Ceyhun Gülselam ve İsveçli stoper Eric Björkander'le el sıkışan Altay, dün akşam saatlerinde iki oyuncuyla da resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah-beyazlılar, iki yıldızın imzasından sonra bir bomba daha patlattı. Brezilya'da Gremio'da forma giyen Thaciano da Silva'da 1 yıllığına kiralanırken oyuncu resmi imzayı attı. 10 numara ve merkez orta pozisyonlarında görev yapan futbolcu kariyerinde 155 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 golün de pasını verdi.

İKİSİNİ DE İSTEDİ

ALTAY'IN İngiliz ekibi Arsenal'dan kiralamak üzere anlaşmaya vardığı İzlandalı kaleci Runar Alex Runarsson'un da önümüzdeki günlerde İzmir'e gelip takıma katılacak. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ısrarla alınmasını istediği Runarsson, görev yaptığı 122 maçın 22'sinde kalesini gole kapattı. Şilili kanat oyuncusu Martin Rodrigues'in de transferinde sona yaklaşıldığı açıklandı. Altay, 26 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.



10'UN PEŞİNDELER

Altay'da yönetim, 10 numara pozisyonu için gözünü Sırbistan'a çevirdi. Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız ekibinin İtalyan oyuncusu Filippo Falco'yu listesine aldı. Oyun kurucu ve forvet arkası pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki yıldız, uzun yıllar Lecce formasını terletti. Sırbistan ekibine yaz döneminde transfer olan Falco'yu renklerine katmak için kurmayların harekete geçtiği öğrenildi. Kızılyıldız ile 1 maça çıkan futbolcunun Sırp kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi var. İtalya'nın Pavia kulübünde futbola başlayan Falco Lecce, Reggina, Trapani 1905, Bologna, Cesena, Perugia Calcio, Pescara ve son olarak Kızılyıdız kulübünde forma giydi.



39 MAÇTA 4 GOL ATTI

Filippo Falco, İtalya Serie A'da oynadığı 39 maçta 4 gol atarken 6 asist yaptı. İtalya Seria B'de ise sahaya çıktığı 148 mücadelede 23 gol attı.