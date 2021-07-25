Sırada Pınares var

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekibi Altay dış transferde orta saha Ceyhun Gülselam, stoper Eric Björkander ve Brezilyalı Thaciano'ya resmi imzayı attırdı. Arsanel'den kaleci Runarsson'un ise İzmir'e gelmesi bekleniyor. Transferde gaza basan siyah-beyazlılar, Brezilya'nın Gremio kulübünde forma giyen 30 yaşındaki oyun kurucu Cesar Pinares'i gündemine aldı. Şilili, 10 numarayla yapılan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Altay'ın Cesar Pinares için Gremio kulübüne kiralama bedeli olarak 400 bin dolar. Satın alma opsiyonlu 1.4 milyon dolar teklif ettiği ifade ediliyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İKİ kulüp arasında ufak pürüzlerin kaldığı, siyahbeyazlıların Şilili futbolcuyla el sıkıştığı iddia ediliyor. Futbola ülkesinde Chievo Primavera kulübünde başladı. 10 numara pozisyonunda oynayan Pinares kariyerinde Colo Colo, Triestina, Santiago Morning, Deportes Iqique, Olimpiakos Volou, Espanola, Sharjah Caltural, Catolica ve son olarak Gremio takımlarından forma giydi. Pinares, kariyerinde görev yaptığı 236 maçta 30 gol atıp 23 asist yaptı.

İKİ KEZ EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

ŞİLİLİ yıldız oyuncu Cesar Pinares, 2019 ve 2020 yıllarında ülkesinde Catolica kulübünde forma giyerken iki yıl üst üste ligin en değerli oyuncusu seçildi.

POKO'DA İŞLEM TAMAM

İZMİR ekibi geçen sezonun devre arasında Göztepe'den bünyesine kattığı Poko ile de sözleşme uzattı. Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda Poko, Süper Lig'de de Altay formasını giymeye devam edecek. Gabonlu orta saha oyuncusuyla kaç yıllık sözleşme yapıldığı yetkililer tarafından açıklanmadı. Öte yandan siyah-beyazlılarla çalışmalara katılmayan Mossoro ile fesih işlemleri için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

KAMP YARIN BAŞLIYOR

SÜPER Lig hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde kendi tesislerinde sürdüren Altay'da ilk etap çalışmalarının sonuna gelindi. Siyah-beyazlılar, yarın öğlen saatlerinde hava yoluyla Erzurum'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. İzmir temsilcisinin, lig başlayana kadar hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmesi bekleniyor. Altay, Erzurum kampında en az 4-5 özel karşılaşma yapmayı planlıyor.