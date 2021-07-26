Altay hareketli

Altay'da kurmaylar dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılar listesinde olan Portekizli sağ bek Pedro Amaral ve Yunanistan ekibi Panathaikos'un sağ kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis için tekrar temasa geçti. Bu iki oyuncuyla uzun zamandır ilgilenen İzmir ekibinin ilk temasları olumsuz geçmişti. Siyah-beyazlılar, Amaral ve Chatzigiovanis için bir kez daha kulüplerinin kapısını çalma kararı aldı. Portekiz'de Benfica altyapısında yetişen Pedro Amaral kariyerinde Casa Pia, Panetolikos ve son olarak Rio Ave kulüplerinde forma giydi. Altay, bonservisi Rio Ave'de olan yıldız savunma oyuncusu için Portekiz kulübüyle masaya oturacak.

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

Hücum hattında görev yapan Anastasios Chatzigiovanis ise Panathaikos kulübünde yetişti. Sağ ve sol kanat olmak üzere forvet arkasında da görev yapan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Yunan kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Panathaikos'un Anastasios Chatzigiovanis için ne kadar bonservis bedeli talep edeceği merakla bekleniyor.



KAMP ÖNCESİ ELEME OLACAK

Tesislerindeki ilk etap hazırlıklarını bitiren Altay bugün başlayacak Erzurum kampı öncesi Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kadroda eleme yapacağı öğrenildi. Geçen sezon göreve gelir gelmez Yekta, İlhan, Gençer, Lokman, Abdullah ve Harun'u kadro dışı bırakan Teknik Direktör Mustafa Denizli, bu isimlerle birlikte geçen sezondan Stackhowiak, Regattin, Çağlar, Mossoro, Ozan Evrim ve Rıdvan'ı yeni sezon çalışmalarına davet etmedi. Altay'da antrenmanlara çıkan Ziya, Zeki, Berkay, Deniz Kadah, Özgür ve Kuban gibi futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, Erzurum'da 6 Ağustos Cuma günü Ümraniye ile özel maç yapacak.