Altay’da Şilili Rodriguez tamam

Süper Lig temsilcilerinden Altay, dış transferde Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le her konuda anlaştı. Şili ekibi Colo Colo'da son olarak önceki gün oynanan lig maçında kadroda yer almayan Rodrigez'in kulübünden ayrıldığı öğrenildi. Siyahbeyazlıların, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "200 bin Dolar bonservisle serbest kalır" maddesinden yararlandığı bildirildi. İzmir ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan Rodriguez'in önümüzdeki günlerde Erzurum kampına katılacağı dile getirildi. Colo Colo Teknik Direktörü Gustavo Quinteros, Şili basınına yaptığı açıklamada, "Martin'in ayrılışı korkunç, yeri doldurulamaz. Yazık, şaşırdım. Çok kötü yapılmış bir sözleşmeydi, çünkü tüm sezon boyunca istediğimiz birkaç takviyeden biriydi. Şimdi sistemi değiştirmemiz gerekecek. Ama bu iş çok zor olacak" diye konuştu.

4. TRANSFER OLACAK

Şimdiye kadar Ceyhun Gülselam, Eric Björkander ve Thaciano ile sözleşme imzalayan Altay, imza aşamasına geldiği isimleri Erzurum kampında resmen açıklayacak. Bu arada yönetimin tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin verdiği raporun ardından transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yeni sezona güçlü bir kadroyla gireceklerini belirten başkan Özgür Ekmekçioğlu iyi bir takım yarattıklarını ifade etti.



PEDRO YOLDA ALEX GELDİ

SÜPER Lig'in yeni ekibi Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren yönetim, Portekiz ekibi Rio Ave'de forma giyen Pedro Amaral'ı İzmir'e davet ederek sözleşme imzalayacak. Altay, Arsenal forması giyen kaleci Alex Runarsson'u 1 yıllığına kiraladı. Tecrübeli kalecinin bir-iki gün içinde Erzurum kampına katılacağı açıklandı.



LYON'DAN MELİH ALTIKULAÇ GELİYOR

ALTAY'IN transferde Fransa ekibi Olympique Lyon'dan sol bek Melih Altıkulaç ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Geçen sezon stoperi Cenk Özkaçar'ı Lyon'a gönderen siyah-beyazlıların, bu kez Fransa temsilcisinden oyuncu almaya hazırlandığı kaydedildi. Fransa doğumlu 19 yaşındaki gurbetçi savunmacı, son olarak Lyon'un U19 takımında görev aldı.



4 MAÇTA OYNADI

Altay'ın gündeminde olan Melih, geçen sezon sadece takımının UEFA Gençlik Ligi'nde oynadı. 4 karşılaşmada görev yapan genç yıldız adayı 2 golün de asistini yaptı. Melih, Fransa U17 Milli Takımı formasını da giymişti.



ERZURUM'DA 3 ÖZEL MAÇ

İlk etap çalışmalarını tesislerinde tamamlayan ve Erzurum'a giden Altay, burada 3 hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, yarın kendisi gibi Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'la ilk hazırlık maçına çıkacak. İzmir temsilcisi 3 Ağustos'ta Fraport-Tav Antalyaspor, 6 Ağustos'ta ise Ümraniyespor'la özel müsabakalar oynayacak. Altay'ın Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Bölgesi'nde gerçekleşecek kampı 7 Ağustos'ta sona erecek.