Hedefimiz zirve

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, 18 yıl sonra döndükleri ligde hedeflerinin üst sıralar olacağını dile getirdi. Alt ligden gelen takımların öncelikle kümede kalma hedefiyle sezona başladığını belirten teknik direktör Mustafa Denizli, "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir" dedi.

ALSANCAK BİZİM EVİMİZ

Uzun yıllar Süper Lig'in dışında kaldığımız için taraftarımıza nasıl bir ekip ve kulüp olduğumuzu hatırlatacağız diyen usta teknik adam, "Ekim ayının sonunda da gençliğimin geçtiği Alsancak Stadı'na geçilecek. Altay, Alsancak Stadı'nda farklı olacaktır. Orası bizim evimiz" ifadelerini kullandı. "Herkes görevini yaparsa fazla zorluk yaşanmaz" diyen Denizli, "Başkanla 8-9 futbolcuya ihtiyaç olduğu ortak fikrimizdi. Takımın önemli parçaları hala kampa katılmış değil. Çabuklaştırılmış bir adaptasyon dönemi bizi bekliyor. 19-23 yaş arası bilinirliği olmayan transferlerle Altay'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtacağız. Altay'ı eski günlerine döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.



EREN VE KAZIM KALİTELİ GENÇLER

Altay'ın altyapısından yetişen futbolcuların camiadaki yerleri farklıdır diyen siyah-beyazlı ekibin deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, "Altay bu konuda çok önemli işleri başarmış bir camia. Son yıllarda pek göremiyoruz. Çıkardığı genç futbolcular var ama düşündükleri çizgiyi yakalayamadılar. Kazım ve Eren ikisi de kaliteli. Kazım Can'ın gelişim sağlaması lazım. Bazı önemli eksikleri var. Eren biraz daha iyi pozisyonda. Muhtemelen ona dönem dönem görev vereceğim" ifadelerini kullandı. Özellikle, Erzurum kampında Giresunspor'a karşı oynan hazırlık maçında attığı golle Eren, kurmaylardan tam not aldı.



GİRESUNSPOR'U RAHAT GEÇTİ

YENİ sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında kendisi gibi Süper Lig'in yeni ekibi olan Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın 16. dakikasında Paixao ceza sahası dışından ver kaç ile içeri kat etti, çektiği şut defanstan döndü. Boşta kalan topu Kappel ağlarla buluşturdu: 1-0. 52'de köşe vuruşunda topa iyi yükselen Deniz Kadah skoru 2-0'a taşıdı. 56'da ani gelişen Altay atağında Eren Erdoğan fileleri havalandırmayı başardı: 3-0. İzmir ekibi 3 Ağustos 2021 Salı günü saat 17.00'de Antalyaspor ile ikinci hazırlık maçını yapacak. 6 Ağustos Cuma günü de 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaşacak.