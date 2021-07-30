Transferde sona gelindi

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'in ve Yunan kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis'in transferlerinde sona geldiklerini söyledi. Ekmekçioğlu, "Transferlerimizin bazıları geldi, bazıları da gelmek üzere. Bizim için de heyecan dolu günler geçiriyoruz. Süper Lig'e yeni çıktık. Yeni bir takım ve kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Temkinli ilerledik bu süreçte. Transfer süreçleri bazı noktalarda o kadar ağır ilerledi ki bizim de heyecanlandığımız noktalar oldu ama takımı oluşturmak üzereyiz. 3 tane hazırlık maçı yapacağız. Bunlarla beraber de lige güzel bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene hepimiz için heyecanlı bir sezon geçecek. Martin Rodriguez geldi. Karamoko Bamba kampta. Yunanistan'ın Panathinaikos takımında oynayan kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis'in transferinde sona yaklaştık. Bunların haricinde bir santrfor ve bir kaleci transferini de bitirmek üzereyiz" diye konuştu.