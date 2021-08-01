Altay’da kale Lis’e emanet

18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'da yönetim, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Listesinde Meksika'nın Cruz Azul ekibinden Sebastian Jurado ve Arjantin'in River Plate kulübünden 34 yaşındaki Franco Armani olan siyah-beyazlıların gündemine Polonyalı 24 yaşındaki Matcusz Lis'i de aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisi, aradığı kaleciyi Polonya'da buldu. Siyah-beyazlıların, Polonyalı eldiven Mateusz Lis'le prensip anlaşmasına vardı. 1 numara için Yunan, Belçikalı, Meksikalı, Arjantin ve Polonyalı file bekçilerini gündemine alan Altay, Mateusz Lis ismi üzerinde karar kıldı. Polonya'da Falubaz Zielona Gora ve Lech Poznan altyapısında yetişen 24 yaşındaki Mateusz Lis, daha sonra ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie, Rakow ve son 2 sezonda Wisla Krakow kulüplerinde de forma giydi.

GENÇ AMA DENEYİMLİ

Wisla Krakow'da 27 maçta görev alan kaleci Lis, geçen hafta başlayan ligde takımının kalesini korudu. Geçmişte Polonya Ümit Milli Takımı'nda da oynayan kaleci Mateusz Lis, Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da toplam 69 maçta görev alırken, bir alt ligde 26 maça çıktı.



ANTALYA İLE KARŞILAŞACAKLAR

HAZIRLIKLARINI Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay, yarın ikinci hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 6 Ağustos Cuma günü ise TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Girenspor'u 3-0 yenmişti. Altay, 7 Ağustos Cumartesi günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmasını yaparak İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlılar daha sonra 2 gün izin yaparak lig hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.