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Haberler Altay Martin Rodriguez Altay’da

Martin Rodriguez Altay’da

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti. Rodriguez, en son ülkesinin Colo Colo takımında mücadele etti.

Martin Rodriguez Altay’da
AA

01.08.2021, 13:33

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı, Rodriguez'in Erzurum kampına katıldığı bildirildi.

Daha önce Şili Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Rodriguez, en son ülkesinin Colo Colo takımında mücadele etti.

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