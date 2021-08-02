Büyük Altay Rodriguez’e kavuştu

Altay bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlılar, Şili ekibi Colo Colo'nun sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon çıktığı 25 maçta 7 asist ile takımına katkı sağladı. Ülkesi Şili'nin Huachipato takımında kariyerine başlayan Rodriguez, Cruz Azul, Pumas UNAM, Monarcas Morelia ve Mazatlan'da oynadı. Sol kanat ve sağ kanatta görev yapan Şilili oyuncunun transferi için tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli çok ısrarcı olmuştu.

DÖRDÜNCÜ İMZAYI ATTIRDILAR

İzmir temsilcisi Altay, daha önce Eric Björkander, Ceyhun Gülselam ve forvet oyuncusu Daouda Bamba'ya imza attırmıştı. İzmir temsilcisi, Olimpik Lyon'dan kadrosuna kattığı genç sol bek Melih Altıkulaç da Erzurum kampına katıldı. Gurbetçi oyuncunun, Fransa'dan henüz lisans çıkarmak için gerekli evrakları gelmediği için Altay yönetiminin transferi resmi olarak açıklamadığı öğrenildi.



ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

ALTAY'DA yönetim, kaleci ve forvet arayışlarında sona geldi. İzmir ekibinin 1 numayışlarında ra listesinde Sebastian Jurado, Franco Armani ve Matcusz Lis bulunuyor. Kurmayların Polonyalı file bekçisi Lis ile imza aşamasına yaklaştığı öğrenildi.



BUGÜNKÜ RAKİP ANTALYASPOR

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay, bugün ikinci hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, kamptaki ilk hazırlık maçında Giresunspor'u Kappel, Deniz Kadah ve Eren Eroğan'ın golleriyle 3-0 yenmişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ