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Haberler Altay Altay Mısırlı golcü Rayan'ı kiralıyor

Altay Mısırlı golcü Rayan'ı kiralıyor

Altay, Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan’ın transferinde sona geldi. Siyah-beyazlıların 300 bin dolar kiralama bedeliyle Mısırlı golcüyü 1 yıllığına kiralaması bekleniyor.

Altay Mısırlı golcü Rayan'ı kiralıyor

04.08.2021, 11:02

18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, yeni sezona güçlü kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmaları kapsamında son olarak Mısır Ligi'nde Al Ahly forması giyen santrfor Ahmed Yasser Rayan için görüşmelerini sürdürüyor.

İzmir temsilcisi, Mısır basınında yer alan iddialara göre 23 yaşındaki golcünün kulübüyle anlaşma sağlarken, oyuncunun kiralık bedeli için 300 bin dolar ödeyecek.

Kariyeri boyunca Mısır'ın Al Gouna, Cloepatra FC ve Al Ahly takımlarının formasını giyen Ahmed Yasser Rayan, 7 kez Mısır U23 takımında, 1 kez de Mısır A Milli takımında maça çıktı. Mısırlı golcü, kariyerinde 75 resmi maça çıkarken 29 gol atıp, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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