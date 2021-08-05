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Haberler Altay Büyük Altay’a Mısırlı golcü

Büyük Altay’a Mısırlı golcü

Süper Lig’de transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, golcü oyuncu Rayan ve başarılı kaleci Mateusz Lis’le anlaşmaya vardı

Büyük Altay’a Mısırlı golcü

5.8.2021

S üper Lig ekibi Altay, Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan'ın transferinde sona geldi. Siyah-beyazlıların 300 bin dolar kiralama bedeliyle Mısırlı golcüyü 1 yıllığına kiralaması bekleniyor. 18 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Altay, yeni sezona güçlü kadroyla girebilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım, bu çalışmaları kapsamında son olarak Mısır Ligi'nde Al Ahly forması giyen genç santrfor Ahmed Yasser Rayan için görüşmelerini sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Mısır basınında yer alan iddialara göre 23 yaşındaki golcünün kulübüyle anlaşma sağlarken, oyuncunun kiralık bedeli için 300 bin dolar ödeyecek. Rayan, kariyeri boyunca Al Gouna, Cloepatra ve Al Ahly takımlarının formasını giydi.

KALECİ LİS GELİYOR
Mısırlı golcü futbolcu, kariyerinde 75 resmi maça çıkarken 29 gol atıp, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis transferini de bitirdi. Polonya ekibi Wisla Krakow'dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Lis'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

LİGE HAZIRLANIYOR
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay ile Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştı. Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakayı Altay, 88. dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 kazandı. Altay, 6 Ağustos Cuma günü Ümraniye ile oynayacak.

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